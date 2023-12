Consulta pública para faixa de ônibus na Abílio Machado, em Belo Horizonte, vai até 13 de janeiro de 2024

Proposta da prefeitura é realizar obras para ampliar acessibilidade e realizar via

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Belo Horizonte abriu em 13 de dezembro de 2023, uma consulta pública com duração de 30 dias para implantação de uma faixa de ônibus na Av. Abílio Machado, entre Av. Heráclito Mourão de Miranda e o Anel Rodoviário.

O procedimento de consulta é realizado porque a administração municipal propõe obras no local, que vai mexer com calçadas, guias e largura da via.

“Tendo em vista a variação das larguras das calçadas e pistas ao longo da via, para viabilizar a faixa exclusiva, o projeto propõe a correção dos alinhamentos de meios-fios em muitos trechos para criar uma pista com a largura suficiente para comportar duas faixas por sentido, sendo uma para os ônibus e a outra para o tráfego em geral. Para melhorar a acessibilidade foi indicada a implantação de rebaixos para pedestres em todas as travessias, inclusive nas vias transversais. Serão implantados novos pontos semaforizados para controle do tráfego de veículos e travessia de pedestres.”

Os documentos da consulta pública estão disponíveis no Portal da Prefeitura. A consulta pública será digital e ficará disponível para o envio de contribuições e sugestões no prazo de 30 dias, contados a partir da data da publicação no Diário Oficial do Município.

Segundo a prefeitura, Belo Horizonte conta com 72,3 km de rotas prioritárias para o transporte coletivo (faixas e pistas exclusivas e faixas preferenciais). Outros 18 km de rotas prioritárias para os ônibus já começaram a ser implantados na Área Central, na Avenida Augusto de Lima e, em breve, na Avenida Afonso Pena e nas ruas Curitiba e São Paulo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes