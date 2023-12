Tarifa dos trens da SuperVia, no Rio de Janeiro, diminui de R$ 7,40 para R$ 7,10 a partir de fevereiro de 2024

Passageiros que pagam valor social de R$ 5,00 não contam com redução

ARTHUR FERRARI

A partir do dia 2 de fevereiro de 2024, os passageiros dos trens urbanos do Rio de Janeiro passam a contar com uma redução de R$ 0,30 no valor da tarifa do sistema operado pela SuperVia. A passagem passa de R$ 7,40 para R$ 7,10.

A decisão pela redução da tarifa foi tomada pela Agetransp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro), durante sessão realizada na última quinta-feira (21).

Vale ressaltar que a redução no preço vale somente para usuários que pagam o preço total da passagem. Quem paga o valor da tarifa social, de R$ 5,00, não verá redução.

Segundo Adolfo Konder, relator do processo e presidente da Agetransp, a medida “Sem dúvida, é um grande benefício para a população. São milhares de pessoas que se deslocam para o trabalho nos trens da SuperVia e esta diferença de valor, quando somada, representa um alívio para muitas famílias”, diz.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte