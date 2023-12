Viação Campo Belo, na zona Sul de São Paulo, tem atraso na saída dos ônibus e passageiros são prejudicados na manhã desta sexta (22)

ADAMO BAZANI

Passageiros de ônibus da zona Sul de São Paulo ainda enfrentam reflexos da paralisação surpresa promovida por sindicalistas em duas garagens da Viação Campo Belo, a maior companhia da região.

O ato sindical afetou regiões como do Capão Redondo, Capelinha, Santo Amaro, Morumbi, entre outros

Houve atraso na saída de duas garagens da empresa.

A garagem que fica na Estrada de Itapecerica só teve liberação de frota somente a partir de 5h05 e os ônibus da garagem da Avenida Carlos Lacerda só começaram a sair por volta de 5h30.

A SPTrans diz que autuou a empresa por partidas não realizadas.

A Viação Campo Belo opera linhas estruturais com ônibus de grande porte e de articulação regional com ônibus padrons. São linhas essenciais e uma paralisação deste tipo prejudica muita gente.

Muitos pontos finais ficam longe das garagens, o que faz com que a normalização seja lenta.

É mais uma vez a briga pelo poder no SindMotoristas complicando a vida do passageiro, situação que se arrasta desde novembro, com atrasos nas saídas de garagens, fechamento de terminais, ônibus depredados e extremos como até motorista baleado justamente na porta da garagem da Campo Belo que fica na Estrada de Itapecerica.

Foi lá, inclusive, onde houve o episódio de roubo de urnas.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes