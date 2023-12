Santarém (PA) implanta linha experimental de ônibus para atender Mercado Modelo

Trajeto passará por período de avaliação de 30 dias, para que sejam analisados os impactos na demanda da região

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Santarém, no Pará, iniciou a operação experimental de uma nova rota de ônibus na última segunda-feira, 18 de dezembro de 2023.

O trajeto foi implantado na Avenida Tapajós, no trecho entre a Praça Tiradentes e o Centro Cultural João Fona. O objetivo da linha é fomentar a economia dos trabalhadores do Mercado Modelo e em áreas descobertas pelo transporte coletivo.

A linha ficará em período de avaliação por 30 dias, no qual será analisado o impacto na demanda local.

Alberto Portela, titular da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) falou sobre a nova rota, ressaltando ser uma antiga reivindicação dos vendedores.

“Estamos experimentando essa nova rota para sentir o impacto nas vendas dos vendedores que comercializam seus produtos no Mercado Modelo, que visa facilitar o acesso a esses produtos ofertados no local. Essa é uma reivindicação antiga dos vendedores do local, que acreditam que com uma linha de ônibus que transitasse em frente ao Mercado Modelo, a venda de seus produtos seria mais fácil”, afirmou.

O ajuste operacional da linha Floresta/Prainha é que garantirá o transporte dos consumidores no Mercado Modelo. O itinerário será uma extensão da rota já existente na linha Floresta/Prainha.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte