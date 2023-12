VÍDEO: Acidente entre dois ônibus em São Paulo desvia 12 linhas nesta quarta (20)

Incidente fez com que trajetos fossem alterados por mais de uma hora; caso está sendo investigado

GUILHERME STRABELLI

Um acidente envolvendo dois ônibus na Rua Abílio Soares com a Avenida Pedro Álvares Cabral, no Ibirapuera, fez com que 12 linhas de ônibus fossem desviadas nesta quarta-feira, 20 de dezembro.

Segundo a SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento dos ônibus na capital paulista, o caso aconteceu Às 22h12 e as linhas seguiram com desvios até 23h40.

Dois ônibus, sendo um de prefixo 2.1527, da linha 175T/10 (Metrô Santana-Metrô Jabaquara) da Sambaíba, e outro de prefixo 6.1430, da linha 5632/10 (Vila São José – Largo São Francisco), da Grajaú, foram os envolvidos no caso.

O Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando o caso. Um boletim de ocorrências foi registrado.

Confira um vídeo:

