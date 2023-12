São Paulo lança edital para a compra de 44 novos trens para o Metrô por R$ 3,6 bilhões com financiamento do BNDES

Segundo Governo, concorrência pública internacional contempla principalmente a extensão da Linha 2-Verde, além das Linhas 1-Azul e 3-Vermelha

ADAMO BAZANI

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM), anunciou nesta quinta-feira, 21 de dezembro de 2023, a abertura do edital de licitação para compra de 44 novos para o Metrô.

De acordo com a pasta, cada composição terá seis carros (conhecidos popularmente como vagões).

Os novos trens serão destinados principalmente à extensão da Linha 2-Verde para a região da Penha, zona Leste, depois se prolongando para Guarulhos, cidade vizinha da capital

Também serão destinados trens novos para as linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô.

A concorrência pública é internacional teve início neste dia 21 de dezembro e o envio das propostas será dia 20 de março (90 dias após a publicação do edital).

O valor de R$ 3,605 bilhões para aquisição das composições virá de um financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aoGoverno do Estado e está inserido no âmbito do Credenciamento Finame (CFI). Também haverá injeção de recursos do Governo do Estado.

Vence a empresa que oferecer o menor preço e a entrega do primeiro trem deve ser após 21 meses da assinatura do contrato.

Deve ser entregue um trem por mês até o prazo de entrega da última composição, em 58 meses. Em seis oportunidades, serão fornecidos dois trens ao mês, no período de 24 a 48 meses.

Em nota, a STM explica as condições da concorrência.

A STM convida empresas qualificadas e experientes na fabricação e fornecimento de trens a participarem deste processo, contribuindo para o progresso e o aprimoramento contínuo do transporte público em São Paulo. Este investimento reflete o compromisso do Estado em fornecer serviços de transporte público de alta qualidade e é parte integrante do plano estratégico para melhorar a mobilidade urbana na região metropolitana de São Paulo. Para mais informações, consulte o edital completo disponível no site da Secretaria de Transportes Metropolitanos (https://www.stm.sp.gov.br/?page_id=1959 ).

Ampliação de frota

A aquisição de 44 novos trens do Metrô contribuirá para aumentar a capacidade de transporte, reduzindo o tempo de espera e proporcionando um fluxo mais fluido de passageiros. Os novos trens serão equipados com tecnologia de última geração, garantindo eficiência energética, segurança e conforto aos passageiros. Os novos trens visam atender à crescente demanda por transporte coletivo, proporcionando uma experiência mais confortável e moderna aos usuários do Metrô.

Além disso, o projeto prioriza a acessibilidade, com vagões adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, promovendo a inclusão e a igualdade de acesso aos serviços de transporte público. O Governo do Estado reafirma seu compromisso com a sustentabilidade, incorporando características e práticas ambientalmente responsáveis na fabricação e operação dos novos trens.

Calendário do Edital

Data de lançamento do edital: 21/12/2023

Prazo para submissão de propostas: 20/03/2024

Com a finalização do edital, será feita a análise minuciosa de todos os documentos para posterior anúncio do vencedor da licitação.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes