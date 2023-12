Operação no Rio de Janeiro fiscaliza o funcionamento de aparelhos de ar-condicionado nos ônibus intermunicipais

Cerca de 245 veículos foram vistoriados, 15 multados e 12 recolhidos pelo Detro-RJ

MICHELLE SOUZA

Para verificar o funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado nos ônibus intermunicipais do Rio de Janeiro, o Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado) deu início a “Operação Controle Térmico”, e fiscalizou mais de 240 veículos nos terminais rodoviários de todo o estado nos últimos dias.

Seis ônibus foram flagrados trafegando sem ar, com aparelho desligado ou defeituoso. As empresas responsáveis pelos veículos foram autuadas e os ônibus recolhidos à garagem. Nove multas foram emitidas por outras irregularidades, como falta de selo ou certificado de autorização para tráfego vencido ou rasurado, mau funcionamento de portas, etc. No total, 245 veículos foram verificados, 15 multados e 12 recolhidos.

O coordenador de Fiscalização do Detro-RJ, Danilo Menezes, falou sobre a importância da ação e disse que outras operações já estão planejadas para todo o verão fluminense. “Principalmente na época em que estamos, é importante fiscalizarmos o uso desses aparelhos, que contribuem para um transporte público intermunicipal de mais qualidade para a nossa população. Durante todo o verão, estaremos nas ruas com mais operações”.

Os agentes da Detro-RJ fiscalizaram 14 terminais rodoviários do Estado, durante a “Operação Controle Térmico”. As ações ocorreram simultaneamente na Rodoviária do Rio; no Terminal Rodoviário Roberto Silveira e no Terminal Rodoviário João Goulart, ambos em Niterói; no Terminal do Shopping de Duque de Caxias; no Terminal Rodoviário de Nilópolis; no Terminal Rodoviário Francisco Torres, em Volta Redonda; no Terminal Rodoviário Comendador Geraldo Osório, em Barra Mansa; no Terminal Rodoviário Alex Novelino e Largo do Santo Antônio, ambos em Cabo Frio; no Terminal Rodoviário Roberto Silveira, em Campos dos Goytacazes; na Rodoviária de Macaé; no Terminal Rodoviário Papa João Paulo II, em Itaperuna; no Terminal Rodoviário Norte de Nova Friburgo; e no Terminal Rodoviário de Teresópolis.

