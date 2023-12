EMTU e Consórcio Paulitec-Agis assinam contrato para reforma e ampliação da Ponte A Tribuna, na Baixada Santista (SP)

Obras terão investimento de R$ 193,6 milhões

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta semana, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) assinou um contrato com o Consórcio Paulitec-Agis para a reforma e ampliação da Ponte A Tribuna (antiga Ponte dos Barreiros), no Litoral Sul.

Com investimento de R$ 193,6 milhões, as obras irão fazer a ligação da área insular à parte continental de São Vicente. Estima-se que as obras tenham início em janeiro de 2024, e previsão de conclusão para 24 meses após os serviços começarem.

O projeto irá integrar a implantação da fase 3 do VLT da Baixada Santista, ligando o Terminal Barreiros à Samaritá, beneficiando cerca de 150 mil usuários do transporte coletivo; este processo terá investimento de R$ 562 milhões do Governo de São Paulo.

As obras irão consistir na ampliação e reforço da estrutura, duplicação da parte ferroviária (atualmente inoperante), expansão do trecho de passeio e melhorias da infraestrutura rodoviária, além de, na sequência, haver intervenções para a ligação do Terminal Barreiros até Samaritá, na área continental de São Vicente.

O trecho do VLT contará com 7,5 quilômetros de extensão, com quatro estações e 11 veículos em operação, todos gerenciados pela concessionária BR Mobilidade.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte