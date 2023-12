CET vai monitorar trânsito para realização de evento em Itaquera nesta sexta (22)

Festa acontecerá na Neo Química Arena e não causará bloqueios viários na região

GUILHERME STRABELLI

A CET-SP (Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo) irá monitorar o trânsito nos arredores da Neo Química Arena, em Itaquera, para a realização de um evento.

Segundo a Companhia, para viabilizar a realização da festa “Super Tenda”, agentes irão atuar no monitoramento de tráfego das 21h de sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, até as 9h de sábado, 23 de dezembro.

Dentre as medidas adotadas, estão a monitoração, com fiscalização no entorno do evento para garantir a segurança e a fluidez do trânsito. Segundo a CET-SP, não haverá necessidade de desvios de rotas, uma vez que não terão bloqueios viários.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte