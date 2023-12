Caravana de ônibus iluminados do Consórcio Transoceânico vão protagonizar desfile em Niterói (RJ) neste sábado (23)

Programação de Natal ainda conta com distribuição de brinquedos em 36 comunidades da região até esta sexta (22)

ARTHUR FERRARI

Em meio ao brilho das luzes natalinas e ao espírito de solidariedade, o Consórcio Transoceânico, de Niterói (RJ), se prepara para celebrar o Natal em grande estilo. Neste sábado, dia 23 de dezembro de 2023, o coração da cidade será tomado por uma caravana de ônibus festivamente decorados, repletos de alegria e com motoristas vestidos de Papai Noel, em uma iniciativa apoiada pela Nittrans / Niterói Transporte e Trânsito.

O evento, parte da programação especial do Consórcio neste mês de dezembro, busca não apenas espalhar a magia natalina, mas também reforçar o compromisso com a comunidade local. Além da caravana, o Consórcio está realizando a nobre ação de distribuir 5 mil brinquedos em 36 comunidades da região, demonstrando a importância do espírito solidário neste período festivo.

Oito ônibus das empresas associadas ao Consórcio (Viação Pendotiba, Santo Antônio Transportes, Expresso Miramar e Viação Fortaleza) serão os protagonistas desse desfile de luzes e alegria. Partindo do Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro de Niterói, às 18h de sábado, a caravana terá como destino a estação BHLS Engenho do Mato.

O percurso de 38 quilômetros promete encantar moradores e visitantes, passando por pontos icônicos da cidade, como Ingá, Praia de Icaraí, Praia de São Francisco, Charitas, Cafubá, Serra de Piratininga, Cantagalo, Largo da Batalha, Ititioca, Viçoso Jardim, Santa Rosa, Jardim Icaraí, Avenida Roberto Silveira e Avenida Amaral Peixoto, culminando com o retorno ao Terminal Rodoviário João Goulart. Estima-se que a caravana percorra esse trajeto em aproximadamente 1 hora e meia.

