Vix Logística, do Grupo Águia Branca, compra 52 ônibus Euro 6, zero km, para transporte de trabalhadores para o plantio e colheita de eucalipto

De acordo com fabricante das carrocerias, Marcopolo, veículos tiveram adaptações especiais para este serviço

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

A Marcopolo informou nesta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, que vendeu 52 ônibus com adaptações especiais para transporte de trabalhadores para o plantio e colheita de eucalipto à empresa de fretamento Vix Logística, do Grupo Águia Branca.

As carrocerias são modelo Ideale 800 com chassis Mercedes-Benz, que já contam com suspensão elevada para o tipo de condições de tráfego que devem enfrentar, em Minas Gerais.

Além disso, na parte traseira, os ônibus possuem um espaço separado do salão dos passageiros, para aumentar a segurança, destinado ao transporte de ferramentas, armazenamento de galões de água e marmibox.

Isso porque, os trabalhadores deste tipo de atividade fazem, em geral, as refeições no local do serviço.

Assim, além do transporte, os veículos acabam servindo de ponto de apoio.

Cada ônibus ainda apresenta 39 poltronas executivas, ar-condicionado, câmeras de ré e de gravação de imagens internas.

Os motores já seguem as normas internacionais Euro 6, obrigatórias no Brasil para ônibus e caminhões 0 km desde janeiro de 2023, que podem reduzir, em média, 75% as emissões.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes