Trens paradores à Central do Brasil não estão fazendo parada na estação Oswaldo Cruz, na manhã desta quarta-feira (20)

Alteração acontece por causa de uma ocorrência

MICHELLE SOUZA

A SuperVia, concessionária que administra o transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro, informou pelas redes sociais, nesta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, que a operação de trens sofreu alterações.

Em função de uma ocorrência, os trens paradores à Central do Brasil não estão fazendo parada na estação Oswaldo Cruz. Para os interessados nesta estação, a orientação é desembarcar na estação Madureira e realizar transferência para trens com destino à Japeri ou Santa Cruz.

O Diário do Transporte segue acompanhando as alterações, e assim que a situação for normalizada, as informações serão atualizadas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte