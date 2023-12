Multas aplicadas na manhã desta quarta-feira (20) por desrespeito ao rodízio, em São Paulo, serão canceladas

Tombamento de caminhão na Marginal Tietê prejudicou deslocamentos e gerou transtornos

MICHELLE SOUZA

A manhã desta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, foi complicada na capital paulista. Um tombamento de caminhão que estava carregado com alimentos refrigerados, na Marginal Tietê, no sentido da Castelo Branco, próximo à Ponte Atílio Fontana, deixou parte da pista bloqueada para o transbordo da carga, e um grande congestionamento na região. Com isso, a prefeitura de São Paulo determinou que as multas aplicadas por desrespeito ao rodízio municipal de veículos, no período da manhã, serão canceladas.

Leia, na íntegra, a nota da Prefeitura de São Paulo ao Diário do Transporte:

“A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), informa que as autuações por desrespeito ao Rodízio Municipal de Veículos registradas na manhã desta quarta-feira (20/12), entre 7h e 10h, não serão convertidas em multas. A anulação das multas se dá em razão do tombamento de caminhão e processo de transbordo de carga, que ocupa a pista central da Marginal Tietê, no sentido da Castelo Branco, próximo à Ponte Atílio Fontana. A medida vale exclusivamente para o período da manhã no centro expandido da cidade”.

