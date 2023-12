Governo Federal antecipa para 2024 aumento da mistura de biodiesel ao diesel; preço na bomba deve aumentar em até R$ 0,35

Decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Política Energética nesta terça (19)

ARTHUR FERRARI

O Governo Federal, através do Conselho Nacional de Política Energética, decidiu nesta terça-feira, 19 de dezembro de 2023, antecipar para março de 2024 o aumento da mistura de biodiesel no óleo diesel.

A mistura, que hoje é de 12%, sobe para 14%, o que pode impactar no preço final do produto para o consumidor na bomba, que deve aumentar em até R$ 0,35.

Baseada nos cálculos do IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás), a medida preocupa os setores de transporte de cargas e passageiros, que em 2023 começaram a se recuperar da crise causada pela pandemia de Covid- 19 entre 2020 e 2022.

Tudo aponta para que, em 2025, o percentual de biodiesel no diesel aumenta ainda mais, podendo chegar a 15% de mistura.

Segundo o IBP , o que deve impactar no preço final do combustível é a logística de distribuição do biodiesel, que é mais complicada.

“Como a logística de distribuição do biodiesel é mais complicada, e pode haver um aumento de preço pelo aumento da demanda compulsória, podemos esperar um aumento maior, que vai coincidir com o aumento do PIS/Cofins em janeiro e do ICMS em março”, diz o Instituto.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte