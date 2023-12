Dois suspeitos de tentativa de assalto a ônibus morreram em troca de tiros na BR-116, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, na noite desta terça (19)

Homens estariam assaltando passageiros na Rodovia Presidente Dutra

MICHELLE SOUZA

Na noite desta terça-feira, 19 de dezembro de 2023, um passageiro ficou ferido em um assalto a um ônibus na Rodovia Presidente Dutra, altura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense (RJ). Um policial militar à paisana que estava no veículo reagiu e atirou contra os dois suspeitos, que morreram na hora.

Testemunhas contaram que o ônibus da linha 800, fazia o trajeto entre Madureira e Autora, e estava lotado na hora do roubo. Houve troca de tiros entre o policial e os assaltantes, e os passageiros do coletivo entraram em pânico. Vários se jogaram no chão e começaram a gritar.

Um passageiro que não teve a identidade revelada, também foi atingido pelos disparos. Inicialmente ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas depois precisou ser transferido para um Hospital em Duque de Caxias.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para vistoriar o coletivo e prestar socorro aos passageiros. O PM envolvido na ocorrência foi encaminhado para a delegacia da região para prestar depoimento sobre o caso.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte