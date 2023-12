CET-SP implanta Operação Estrada para feriados de Natal e Ano Novo

Expectativa é de que 2 milhões de veículos usem malha rodoviária no entorno da capital

GUILHERME STRABELLI

A CET-SP (Companhia de Engenharia de Tráfego) implantará a Operação Estrada durante os feriados prolongados de Natal e Ano Novo. A operação irá acontecer entre os dias 22 e 26 de dezembro e 29 de dezembro de 2023 e 2 de janeiro de 2024.

A operação visa garantir segurança aos motoristas e pedestres e melhorar a fluidez do trânsito, que é afetada pelo alto fluxo de veículos nos acessos às rodovias.

A CET recomenda aos motoristas que evitem deslocamentos em rodovias entre as 14h e as 22h nas próxima sextas-feiras, dias 22 e 29 de dezembro. A recomendação é para que as viagens sejam feitas depois das 22h.

A Companhia também aconselha os motoristas que utilizam as rodovias no entorno da capital evitem o acesso ao sistema viário neste período.

A previsão é de que quase 2 milhões de veículos utilizem a malha rodoviária no entorno da capital nos sentidos litoral e interior entre os dias 22 de dezembro e 2 de janeiro.

Operação saída:

De 22 a 23/12, e de 29 a 30/12, nos períodos da manhã e tarde.

Operação retorno:

Terças-feiras, dias 26/12 e 02/01, nos períodos da manhã e da tarde.

Principais Pontos de Operação

Marginal Tietê;

Marginal Pinheiros;

Avenida dos Bandeirantes;

Avenida Presidente Tancredo Neves;

Avenida Affonso D’Escragnolle Taunay;

Rodovia Anchieta (Trecho urbano);

Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo;

Avenida Salim Farah Maluf;

Avenida Professor Abraão de Morais;

Eixo Norte / Sul;

Eixo Leste / Oeste;

Avenida Professor Francisco Morato;

Avenida Raimundo Pereira de Magalhães;

Avenida Jacu-Pêssego.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte