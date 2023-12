VÍDEO: Tarcísio confirma que linhas da CPTM irão à leilão, com estimativa para a partir de 2024

Governador prometeu para o ano que vem a inauguração do Aeromóvel no aeroporto e o avanço da linha 2 para Guarulhos, linha 4 para Taboão da Serra e linha 5 para o Jardim Ângela; Sobre a linha 17 de monotrilho, Tarcísio prometeu a conclusão para 2026, com os primeiros trens sendo entregues em 2024

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou que vai leiloar à iniciativa privada linhas de operação estatal da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Os planos é de que estes leilões comecem já em 2024.

A declaração foi nesta terça-feira, 19 de dezembro de 2023, durante a apresentação dos resultados do primeiro ano de gestão do Governo do Estado.

O governador também prometeu para o ano que vem a inauguração do Aeromóvel entre a linha 13-Jade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) para os terminais de passageiros em Guarulhos.

Outra promessa, no evento, é para 2024 o início da expansão de linhas de metrô já em operação: linha 4-Amarela para Taboão da Serra e linha 5-Lilás para o Jardim Ângela. A linha 2-Verde já está sendo prolongada para a zona Leste e, para Guarulhos, o projeto também está em andamento.

Sobre a linha 17 de monotrilho, na zona Sul da capital paulista, Tarcísio prometeu a conclusão para 2026, com os primeiros trens sendo entregues já em 2024.

Veja abaixo os detalhes e, ao final, os trechos dos anúncios em vídeo.

LEILÃO DA CPTM:

Leiloar linhas da CPTM está nos planos de Tarcísio para 2024.

O governador falou das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade para estes leilões.

As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda já foram concedidas para a ViaMobilidade. A linha 7-Rubi fará parte da concessão do TIC (Trem Intercidades) São Paulo a Campinas.

Resta a linha 10-Truquesa, do ABC Paulista, mas há um estudo do Governo para a possibilidade de incluir a ligação num futuro Trem Intercidades entre São Paulo e Santos, que contempla o trajeto da linha 10.

“Ano que vem, vai ser um ano particularmente especial para a infraestrutura. Nós temos muitos eventos de infraestrutura, como os leilões dos lotes da ViaOeste. Nós temos, aí, linhas 11, 12 e 13 da CPTM, rodovia do Litoral. Nós temos a retomada de obras há muito tempo esperadas.” – disse, no discurso.

Sindicatos de funcionários das linhas estatais do Metrô e da CPTM fizeram duas greves neste ano contra as possibilidades de concessão ou privatização.

Tarcísio não falou nada sobre a possibilidade de concessão de linhas do Metrô.

AEROMÓVEL DE GUARULHOS:

Ainda em relação a transportes de passageiros, Tarcísio prometeu o avanço de obras, como a conclusão do aeromóvel ligando a linha 13 da CPTM até os terminais de passageiros do aeroporto em Guarulhos.

“A expansão do transporte metroferroviário. No ano que vem, terá fim aquela história de que a linha 13 da CPTM não chega até os terminais 1,2 e 3 em Guarulhos [aeroporto]. No ano que vem, vai chegar, vai ter o ‘monotrilho’ que vai até o último terminal de passageiros em Guarulhos e fazer a ligação com nosso transporte metroferroviário”

EXTENSÃO LINHAS DE METRÔ:

A extensão de linhas de metrô já em operação, como, a 2-Verde, a 4-Amarela e a 5-Lilás, foi outra promessa do governador no evento.

“A gente já está fazendo o projeto da extensão da linha 4, da Vila Sônia para Taboão [da Serra]. A gente já está fazendo o projeto da extensão da linha 5 para o Jardim Ângela. A obra que está andando muito bem da linha 2 que vai chegar a Guarulhos. A gente vai tirar o Metrô da cidade de São Paulo e vamos alcançar a região metropolitana. A gente fica satisfeito com isso. Vai ser um ano particularmente especial para o setor de infraestrutura” – detalhou.

Os projetos executivos das extensões das linhas 4 e 5 devem estar prontos até setembro de 2024 e o governo pretende iniciar as obras ainda no mesmo ano.

MONOTRILHO DA LINHA 17:

Sobre a linha 17 de monotrilho, Tarcísio prometeu a conclusão para 2026. O sistema de baixa/média capacidade deveria ter sido entregue para a Copa de 2014.

Tarcísio disse que atualmente o maior desafio da linha 17 é concluir o pátio de trens Água Espraiada. Isso porque, a estimativa é de que os primeiros trens, fabricados pela chinesa BYD, devem estar prontos já em 2024.

Veja o vídeo:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaborou Vinícius de Oliveira