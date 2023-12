Tarifa zero para ônibus em Monte Mor (SP) deve começar em 2024

Para usufruir do benefício, passageiros deverão realizar cadastro prévio

GUILHERME STRABELLI

A tarifa zero para os ônibus da cidade de Monte Mor, no interior de São Paulo, deverá começar a valer em 2024. A mudança foi sancionada pelo prefeito Edivaldo Antônio Brischi na semana passada.

Atualmente, o valor da tarifa do transporte coletivo no município é de R$ 5,00. Para usufruir do benefício, os passageiros deverão realizar cadastro prévio junto à MoV, empresa que administra o transporte.

Apesar da sanção do Executivo, ainda não há nenhuma data oficial para o início dos cadastros e nem para o começo da operação com tarifa zero.

O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal no dia 4 de dezembro. Nele, consta que a gratuidade, exclusiva para o transporte dentro do município, será garantida “prioritariamente a todos os munícipes […] mediante cadastro prévio, bem como àqueles que, munícipes ou não, exerçam suas atividades laborativas” em Monte Mor, desde que também cadastrados.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte