SuperVia promove operação especial para show de Ivete Sangalo no Rio de Janeiro

Evento acontece nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Estádio do Maracanã

YURI SENA

Nesta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, a cantora Ivete Sangalo irá realizar um show no Maracanã, com a turnê Ivete 3.0. A SuperVia preparou uma operação especial para que o público possa retornar do evento.

Confira as informações abaixo:

Ida

Os passageiros poderão utilizar normalmente os trens da grade.

Volta

Serão realizadas cinco viagens extras, sendo duas para Santa Cruz, duas para Japeri e uma para Saracuruna. O serviço dos ramais Santa Cruz e Saracuruna será parador, já o ramal Japeri será expresso, parando apenas nas estações Olímpica do Engenho de Dentro, Madureira, Deodoro e estações do próprio ramal. Após o término do show, todas as estações estarão abertas apenas para desembarque, com exceção da estação Maracanã que funcionará para embarque dos clientes. A concessionária estará atenta e monitorando o horário de término do show.

Além disso a empresa operadora de transporte, orienta que os passageiros programem suas viagens, consultando a ferramenta “Planeje Sua Viagem” no aplicativo da concessionária ou, em caso de dúvidas, podem contatar a Central de Atendimento pelo número 0800 726 9494.