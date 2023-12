SuperVia organiza esquema especial para show de Ivete Sangalo nesta quarta-feira (20)

Cantora se apresenta no estádio do Maracanã e promete reunir milhares de fãs

A SuperVia, concessionária responsável pela operação dos trens urbanos no Rio de Janeiro, organizou um esquema especial para atender ao público do show da cantora Ivete Sangalo.

A artista chega à capital carioca com a turnê IVETE 3.0. nesta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023. A apresentação acontecerá no Estádio do Maracanã.

Para ir ao show, os passageiros poderão utilizar os trens da grade regular.

Já para o retorno, serão disponibilizadas viagens para Santa Cruz, interligado ao Deodoro, Japeri e Saracuruna.

O ramal Santa Cruz e Saracuruna será parador, enquanto o Saperi será expresso, com paradas nas estações Olímpica do Engenho de Dentro, Madureira, Deodoro e estações do próprio ramal.

A estação Maracanã ficará aberta para permitir o embarque dos espectadores do show. As demais estações do sistema ficarão abertas apenas para desembarque.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte