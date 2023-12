SMTT de Aracaju (SE) lança rota de ônibus exclusiva para locais decorados para o natal na cidade

Circuito fica disponível até dia 6 de janeiro de 2024

YURI SENA

A Prefeitura de Aracaju (SE), por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), viabilizará o acesso da comunidade aos locais públicos da cidade iluminados em celebração ao Natal.

O “Circuito Natal Iluminado 2023”, já está disponível desde segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, e permanece até 6 de janeiro de 2024. Quatro veículos de transporte público especialmente decorados estarão à disposição para conduzir os usuários até pontos estratégicos, como a praça Fausto Cardoso, Parque da Sementeira e Orla da Atalaia.

“Criamos uma linha de ônibus com itinerários que compreenderão os espaços iluminados de Natal da capital. O objetivo é facilitar o acesso dos usuários do transporte público e das suas famílias aos locais mais requisitados deste período natalino, incluindo o Natal Iluminado, no Centro da cidade, para que todos possam apreciar e aproveitar os pontos decorados. A linha obedecerá aos respectivos pontos de paradas ao longo dos itinerários e é importante a população ficar atenta aos horários da operação da linha”, relata o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Confira os pontos de saída e horários para o Circuito Natal Iluminado 2023:

Bairro Bugio (embarque)

18h

18h35

19h10

19h45

21h

22h

Praça de Eventos da Orla da Atalaia (embarque)

18h

18h35

19h

19h45

20h20

21h

22h

23h

Yuri Sena, para o Diário do Transporte