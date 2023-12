Ônibus tomba na TO-335 entre Colinas e Couto Magalhães (TO)

Motorista contou à Polícia Militar que ouviu um barulho e logo depois perdeu o controle

YURI SENA

Um ônibus, transportando 44 passageiros, tombou em Tocantins nesta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. O acidente, que ocorreu na TO-335, entre Colinas e Couto Magalhães, deixou 14 feridos. O condutor relatou à Polícia Militar ter perdido o controle após ouvir um estrondo, resultando no tombamento em uma área de mata.

O Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, deparou-se com as vítimas acomodadas próximo à pista. Após a triagem dos feridos, os passageiros em estado grave foram encaminhados para o Hospital Municipal de Colinas.

Os responsáveis pela empresa de ônibus transportaram os passageiros que não se feriram para a rodoviária da cidade. A rodovia foi sinalizada para evitar novos acidentes.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do ônibus relatou que havia saído de Xinguara (PA) com destino a Araguaína e perdeu o controle do veículo, resultando no acidente.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte