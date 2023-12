Ônibus são apreendidos pela PRF com documentação falsa em São Luís (MA)

Veículos eram utilizados para transporte de trabalhadores e estavam com diversas irregularidades administrativas

YURI SENA

A Policia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois ônibus empresariais na noite da última segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Na ocasião, a equipe realizava uma fiscalização no Km 14 da BR 135, em São Luís do Maranhão. Os veículos foram identificados com irregularidades administrativas relacionadas aos licenciamentos, além de débitos em atraso.

Em resposta sobre o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), ambos os condutores exibiram a documentação referente ao exercício registrado para o ano de 2023, afirmando que os coletivos estavam devidamente regularizados.

Logo os oficiais perceberam vários indícios de falsificação nas documentações, levantando suspeitas de possível uso de documento falso. Além disso, as consultas também revelaram que os veículos estavam com débitos administrativos em atraso.

Devido as evidências constatadas, inicialmente, configurou-se a suspeita do crime de uso de documento falso, conforme estabelecido no Art. 304 do Código Penal. Tanto os condutores quanto os responsáveis pela empresa foram conduzidos para prestarem esclarecimentos.

Os veículos foram apreendidos e levados para a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal em Pedrinhas, permanecendo à disposição da Polícia Federal.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte