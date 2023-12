Governo do Amapá disponibiliza tarifa zero para os moradores do Conjunto Habitacional Miracema

Linhas exclusivas estão disponíveis das 6h às 23h, a partir desta segunda-feira 18 de dezembro de 2024

YURI SENA

Governo do Amapá vai garantir a mobilidade de mais de mil famílias do Conjunto Habitacional Miracema, na Zona Norte de Macapá. Duas linhas de ônibus gratuitas, estarão disponíveis e irão operar todos os dias, das 6h até 23h.

As rotas, possuem dois trajetos: destino Rodovia Duca Serra e BR-210. Com isso, os moradores do novo conjunto habitacional passam a ter opções para utilizar as linhas nas zonas oeste e norte de Macapá.

De acordo com o secretário de Transportes, Valdinei Amanajás, o transporte exclusivo conta com veículos para atender uma antiga solicitação dos moradores da região, que passa a ter uma demanda ainda maior.

“Estamos atendendo essa demanda reprimida do transporte urbano de Macapá, as linhas deverão atender as famílias no habitacional, são pessoas que em sua grande maioria precisam de transporte público urbano, essa foi uma determinação do governador Clécio, as rotas exclusivas são totalmente gratuitas e irão circular das 6h às 23h”, relata o secretário.

Além disso, outra iniciativa adicional do Governo do Estado envolve a criação de um abrigo, permitindo que a população aguarde os ônibus que seguirão a rota. A secretária de Habitação, Mônica Dias, destaca que essa medida proporciona às famílias o direito à mobilidade.

“A ideia é uma alternativa para que às famílias tenham mais mobilidade, já que no habitacional hoje, conta apenas com uma rota disponibilizada pela capital, com apenas um veículo que não atende de forma integral e regular todos que precisam”, destaca a secretária.

Confira o esquema de transporte gratuito para o Conjunto Habitacional de Miracema:

Horário de circulação:

Das 6h às 23h, de segunda-feira a domingo

Itinerários

As linhas têm saídas e desembarques pela rua professor Glauco Rafael, principal via do Conjunto Habitacional Miracema.

Linha Norte/Sul – BR 210

A primeira linha segue a rota do Conjunto Miracema com sentido BR 210, com retorno próximo ao Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) e volta para o Conjunto Miracema.

Linha Norte/Sul – Duca Serra

A segunda linha segue com saída do Conjunto Miracema sentido Rodovia do Centenário (Norte/Sul) com retorno às proximidades da Lagoa dos Índios, volta para Rodovia do Centenário (Norte/Sul) até chegar no Conjunto Miracema.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte