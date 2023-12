EcoRioMinas passa a cobrar pedágio em São Francisco do Glória (MG), na BR-116, a partir de 29 de dezembro

Concessionária é responsável por manter e operar trechos das rodovias BR-116 (RJ/MG), BR-465 (RJ) e BR-493 (RJ), corredor que liga Rio de Janeiro (RJ) a Governador Valadares (MG)

ALEXANDRE PELEGI

A EcoRioMinas foi autorizada pela ANTT, pela Deliberação nº 434, a dar início à cobrança de pedágio em nova praça de pedágio P11 – São Francisco do Glória – MG (km 664+000), da BR-116/MG.

A medida passa valer a partir de dez dias da publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 19 de dezembro de 2023.

A concessão abrange trechos das rodovias BR-116 (RJ/MG), BR-465 (RJ) e BR-493 (RJ).

O valor do pedágio será reajustado de acordo com o percentual positivo de 14,31%, correspondente à variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) no período entre a data-base da tarifa ofertada no leilão, outubro de 2021, e o mês de início da cobrança do pedágio, dezembro de 2023, com vista à recomposição tarifária.

Desta forma a Tarifa Básica de Pedágio, após arredondamento, para a categoria 1 de veículos, será de R$ 10,90 na Praça de Pedágio P11 – “São Francisco do Glória”.

ECORIOMINAS

A EcoRioMinas faz parte da EcoRodovias, empresa que administra hoje dez concessões de rodovias que somam mais de 4 mil quilômetros de extensão.

Em 2022, arrematou a concessão do Sistema Rodoviário Rio de Janeiro (RJ) – Governador Valadares (MG) e se tornou o grupo com maior extensão de malha rodoviária do Brasil.

Com 726,9 quilômetros, a EcoRioMinas corta 36 municípios dos dois estados e abrange os seguintes trechos das rodovias BR-116, BR-465 e BR-493:

I) BR-116/RJ:

Entre o km 2,1 e o km 148,4: de Sapucaia a Duque de Caxias

Entre o km 168,1 e o km 214,7; do Trevo das Margaridas, no acesso à Avenida Brasil, altura do bairro de Irajá, no Rio de Janeiro, até Seropédica.

II) BR-116/MG:

Entre o km 408,5 e o km 818,1: de Governador Valadares até Além Paraíba (divisa com o Rio de Janeiro)

III) BR-465/RJ:

Entre o km 0,0 e o km 22,8: Seropédica

IV) BR-493/RJ:

Entre o km 0,0 e o km 26,0: de Itaboraí a Magé

Entre o km 48,1 e o km 123,7: de Duque de Caxias ao Porto de Itaguaí, em Itaguaí.

A malha rodoviária da EcoRioMinas corresponde a um importante corredor logístico por onde passa o transporte de cargas na ligação entre o Sul e o Nordeste do país.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes