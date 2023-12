BYD e Caio testam novo ônibus elétrico articulado para a cidade de São Paulo

Modelo D11B da BYD tem carroceira da Caio e apresenta novas características para a cidade de São Paulo, com foco na eficiência econômica e sustentabilidade

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A BYD, líder global de vendas em veículos elétricos, em parceria com a Caio, maior encarroçadora de ônibus urbanos do Brasil, desenvolveu um novo ônibus articulado 100% elétrico para rodar na cidade de São Paulo. O modelo D11B tem chassi fabricado pela BYD e carroceria da Caio totalmente pensado para o município de São Paulo, que tem como meta eletrificar 20% da sua frota atual.

As equipes técnicas da BYD e da Caio deram início a uma série de testes no novo ônibus elétrico articulado D11B. O objetivo é garantir a qualidade e segurança do veículo, além de validar seu desempenho nas mais diversas condições, como aclive, declive, curvas acentuadas.

“O novo modelo articulado para São Paulo reforça o compromisso da BYD em oferecer alternativas sustentáveis para a mobilidade urbana. O chassi fabricado pela BYD é totalmente movido a baterias, não emite qualquer tipo de poluente ou ruído durante sua circulação. O veículo apresenta ótimo desempenho, baixíssimo custo de manutenção e economia para os operadores”, afirma Bruno Paiva, diretor de vendas de ônibus da BYD.

Os ônibus articulados elétricos foram desenvolvidos pela engenharia da BYD no Brasil e são totalmente adaptados para o mercado nacional e capacidade para atender 170 passageiros.

O modelo chassis D11B tem 22 metros de comprimento, baterias de fosfato ferro lítio (LifePO4) e autonomia de até 250Km com uma carga completa. O tempo de recarga média é de até 3 horas (de 0% a 100%). O modelo é totalmente acessível, piso baixo.

Após a conclusão da etapa de testes, o ônibus será encaminhado para a validação da SPTrans, órgão responsável pela gestão do transporte público na cidade de São Paulo. A SPTrans realiza uma avaliação criteriosa do veículo, considerando aspectos como desempenho, conforto, segurança e adequação às necessidades da cidade.

A parceria entre a BYD e a Caio busca oferecer uma solução moderna, sustentável e eficiente para o transporte público da cidade de São Paulo. Assim como toda a frota BYD, o novo modelo articulado foi desenvolvido com tecnologia de ponta, a fim de proporcionar uma experiência de locomoção mais agradável para os passageiros, além de contribuir para a redução da emissão de poluentes e para a melhoria da qualidade do ar na cidade.

A expectativa é de que, após a aprovação da SPTrans, o ônibus D11B esteja pronto para integrar a frota de transporte público da cidade de São Paulo, contribuindo para uma mobilidade urbana mais sustentável e eficiente.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte