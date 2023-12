Buser quer linhas regulares de ônibus e cria empresa Vila Adyana Transportes de Passageiros Ltda em São Paulo

De acordo com Junta Comercial de São Paulo, um dos objetos do negócio é “Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo, Interestadual”

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

A empresa de aplicativo de ônibus Buser, que surgiu em Minas Gerais, criou em São Paulo a companhia Vila Adyana Transportes de Passageiros Ltda.

O Diário do Transporte pesquisou na Junta Comercial de São Paulo e verificou que a constituição da empresa ocorreu em 17 de novembro de 2011 e um dos objetos do negócio é “Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo, Interestadual”.

Ou seja, o aplicativo, que critica o modelo tradicional de linhas regulares e trabalha com empresas de fretamento, está de olho neste mercado.

Ao jornal Valor Econômico, um dos fundadores da Buser confirmou que pretende operar linhas regulares em 2024 e que já pediu autorizações à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) por meio da Vila Adyana Transportes de Passageiros Ltda.

Entre os eixos pretendidos estão filões como das rotas entre São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, as que já possuem as maiores concorrências e o maior número de passageiros transportados.

Ainda de acordo com a Junta Comercial de São Paulo, o capital social é de R$ 2,1 milhões (R$ R$ 2.158.169,00), um pouco mais que os R$ 2 milhões exigidos pela ANTT.

A empresa está registrada num prédio de escritório na Rua Dr Guilherme Bannitz, 126, na Vila Nova Conceição, região do Itaim Bibi, área nobre da zona Sul da capital paulista.

Figuram como donos da Vila Ayana, a Buser LLC, que não está registrada no Brasil, e sócios do aplicativo, como Marcelo Vieira Abritta, Marcelo Coelho de Castro Vasconcellos e Sinval Celico Neto.

Nas movimentações, a Juscesp revela que foram criadas filiais da Vila Adyana Transportes de Passageiros Ltda, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Vitória, Salvador, Recife, Maceió, Alagoas, João Pessoa, Boa Vista, São Luís, Teresina, Rio Branco, Manaus, Goiânia, Natal, Fortaleza e Brasília.

