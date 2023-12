Belém (PA) terá 300 novos ônibus em operação a partir de maio de 2024

Lei que prevê aquisição dos coletivos foi sancionada pelo prefeito nesta terça-feira (19)

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 19 de dezembro de 2023, foi sancionada a Lei 9.986 em Belém (PA), que contém as medidas necessárias para a implantação do Novo Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiros da capital.

O documento prevê a aquisição de 300 ônibus adquiridos pelas empresas que operam no município. O próximo passo é integrar coletivos mais modernos, equipados com ar-condicionado e conexão wi-fi, com previsão do início das operações para a partir de maio de 2024.

A lei sancionada nesta terça (19) irá isentar as empresas de Imposto Sobre Serviços (ISS) e taxa de gerenciamento, para que a compra dos novos veículos seja economicamente viável.

“A necessidade da renovação da frota, mantendo os valores da tarifa acessíveis à população, além de modernizar o sistema para que cause menos poluição atmosférica, permite à Prefeitura fazer a sua parte, para garantir o direito de ir e vir da população”, declarou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte