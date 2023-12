Acidente envolvendo ônibus na PI-245, entre Itainópolis e Geminiano (PI), deixa uma pessoa morta e várias feridas

Coletivo com mais de 50 passageiros partiu de São Paulo em direção ao estado do Ceará

YURI SENA

Ônibus com passageiros tombou na PI-245 entre os municípios de Itainópolis e Picos na tarde desta segunda-feira 18 de dezembro de 2023. Segundo informações da Polícia Militar, o coletivo tombou no município de Geminiano, nas proximidades da BR-407. Uma pessoa morreu e oito passageiros com ferimentos graves foram encaminhados ao Hospital Regional Justino Luz, em Picos.

O automóvel partiu de São Paulo em direção ao estado do Ceará. Na ocasião do incidente, mais de 50 passageiros estavam a bordo quando o ônibus despencou em uma ribanceira, localizada em uma área de difícil acesso para os socorristas. Um indivíduo perdeu a vida no local.

A equipe do Corpo de Bombeiros levou mais de 4 horas para efetuar o resgate das vítimas, os passageiros feridos foram encaminhados para o Hospital Regional Justino Luz, em Picos.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte