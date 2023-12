SPTrans apura acidente entre ônibus e moto que aconteceu nesta segunda (18), na Rua Abílio César, Zona Sul da capital paulista

Ocorrência aconteceu por volta das 5h14

YURI SENA

A SPTrans (São Paulo Transporte), gerenciadora das linhas de ônibus da cidade de São Paulo, está apurando um acidente entre um ônibus da linha 7049/10 – Pq. do Lago – Term. Campo Limpo e moto, que aconteceu na manhã desta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, às 5h14, na Rua Abílio César com a Rua Gagliano Netto, no Jardim Soraia, Zona Sul de São Paulo.

A investigação acontece por meio do Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT), que vai verificar como se deu a colisão que envolveu o coletivo de prefixo 7 8005 da Transwolff.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista atingido, de 24 anos, foi encaminhado ao Pronto Socorro Campo Limpo com fratura em uma das pernas e escoriações pelo corpo.

Em nota, a gerenciadora diz que um boletim de ocorrência será registrado.

Confira a nota na íntegra:

“A SPTrans informa que o Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência desta segunda-feira (18), às 5h14, na Rua Abílio César com a Rua Gagliano Netto, Jd. Soraia, sentido bairro, envolvendo o ônibus de prefixo 7 8005, da linha 7049/10 – Pq. do Lago – Term. Campo Limpo, da Transwolff. Um Boletim de Ocorrência será registrado.

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Entre as ações já adotadas estão o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotaram conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores de porta. A SPTrans e a Prefeitura fazem, ainda, campanhas permanentes de segurança.”

Yuri Sena, para o Diário do Transporte