SPTrans altera trajeto de linha na Zona Leste entre terça (19) e quinta (21)

Alteração será realizada por causa de evento na Vila Silvia; três pontos ficarão desatendidos

GUILHERME STRABELLI

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento dos ônibus na capital paulista, informou que irá alterar o trajeto da linha 2722/10 (Jd. Verônia – Metrô Guilhermina/Esperança).

A alteração acontecerá das 14h às 23h entre a terça-feira, 19 de dezembro de 2023, e quinta-feira, 21 de dezembro. Ao todo, três pontos ficarão desatendidos durante as mudanças.

As mudanças acontecerão por causa de um evento na Rua Serra Verde, do nº 682 a 810, e imediações, no bairro da Vila Silvia, na zona leste da capital paulista.

Confira o trajeto:

2722/10 Jd. Verônia – Metrô Guilhermina/Esperança

Ida: normal até R. da Calenda. R. Colônia Leopoldina, R. Dr. Assis Ribeiro, prosseguindo normal.

normal até R. da Calenda. R. Colônia Leopoldina, R. Dr. Assis Ribeiro, prosseguindo normal. Volta: normal até Av. Olavo Egídio de Souza Aranha, R. Caiçara do Rio do Vento, R. da Calendar. Colônia Leopoldina, R. Dr. Assis Ribeiro, prosseguindo normal.

Veja os pontos que ficarão desatendidos e alternativas:

Rua Novo Oriente do Piauí, 765 (Rua da Calenda, 45)

Rua Novo Oriente do Piauí, 777 (Rua da Calenda, 45)

Rua Serra Verde, 0 (Rua Colônia Leopoldina, 335)

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte