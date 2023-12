Rodoviária do Rio de Janeiro recebe mais de 10 milhões de passageiros em 2023

Terminal registrou aumento de 20% no número de viagens em ônibus regulares no período

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste ano de 2023, o turismo rodoviário no Brasil apresentou um aumento de 20% no número de viagens em ônibus regulares, em comparação ao ano passado.

Foram mais de 10 milhões de passageiros em movimentação na Rodoviária do Rio de Janeiro. Entre 21 de dezembro a 2 de janeiro, estima-se que mais de 600 mil pessoas utilizarão o terminal.

Em razão de uma alta demanda por viagens neste fim de ano, foram disponibilizados mais de 20 mil ônibus, de 41 viações.

Com esta próxima sexta-feira, 22 de dezembro, sendo um dos dias mais movimentados na rodoviária, a maior parte do público irá embarcar com destino às cidades do Estado do Rio de Janeiro (Costa do Sol, Costa Verde, Serrana e Interior) e regiões de SP, MG e ES.

A expectativa é de que mais de 38.300 pessoas viajem somente nesta sexta (22).

Ainda há passagens para quem quiser viajar neste fim de ano, mas o ideal é comprar com antecedência para garantir descontos (o site oficial da http://www.rodoviariadorio.com.br oferece descontos que chegam a 80%).

Para aqueles que irão viajar, a orientação é de não esquecer os documentos de identificação original com foto para o embarque (acima de 12 anos), chegar com antecedência mínima de 1h ao horário da viagem e tomar cuidado com o entorno do terminal (aliciamentos oferecidos por irregulares, ambulantes entre outros).

Nos dias 21 e 22, a Rodoviária do Rio e a Neooh levará o Papai Noel até o terminal para um evento cultural gratuito no setor de embarque superior das 9h às 22h.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte