Rio Ônibus distribui cestas básicas e brinquedos para famílias e crianças em Guaratiba, no Rio de Janeiro

Sindicato seguirá com campanha do Natal Solidário nesta semana, doando 2 mil brinquedos e distribuindo outras 35 toneladas de alimentos

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

No último sábado, 16 de dezembro de 2023, uma ação realizada pelo Centro Social Cultural Esportivo Estrela do Amanhã em parceria com o Rio Ônibus, distribuiu 220 cestas básicas e 250 brinquedos para famílias e crianças em Guaratiba (RJ).

O centro recebe doações semanais de pães e contribuições quinzenais de verduras e legumes, e disponibiliza para a população local aulas de muay thai, jiu-jitsu, taekwondo, futebol e ballet, além de serviços como aulas de alfabetização, inglês e espanhol, reforço escolar, artesanato com material reciclável, recreação infantil e curso de trança e bijuteria.

São oferecidos também, junto a Clínica da Família Alkindar Soares Pereira Filho, serviços de fisioterapia e saúde mental.

O Rio Ônibus dá sequência às ações do Natal Solidário no decorrer desta semana, quando promoverá a doação de 2 mil brinquedos e distribuição de outras 35 toneladas de alimentos, em parceria com o Natal Sem Fome. Ônibus iluminados com leds também serão vistos circulando pela cidade.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte