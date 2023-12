Prefeitura de Taubaté (SP) mantém, nesta semana, reforço no transporte público

Auxilio atende dez linhas de ônibus devido o horário estendido do comércio

YURI SENA

Durante esta semana, os passageiros do transporte público de Taubaté terão à disposição um reforço no atendimento, abrangendo dez linhas de ônibus, devido à ampliação do horário de funcionamento do comércio na região central. Um total de 26 novos horários foi incorporado, com ajustes adicionais em andamento.

A iniciativa teve início na sexta-feira dia 15 de dezembro de 2023. Os atendimentos ganharam reforço no período da noite, durante os dias de semana e no sábado, em razão do grande movimento nas lojas para as compras de final de ano.

Promovida pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e pela TAU (Transporte Acessível Urbano), serão adicionadas 22 novas partidas de ônibus entre os dias 18 e 22 de dezembro (de segunda a sexta-feira), e no sábado, dia 23, haverá o reforço de quatro novas viagens. A iniciativa abrange ajustes em diversas linhas, incluindo aquelas que atendem áreas rurais.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte