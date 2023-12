Ônibus da Viação Garcia têm nova adesivagem para promover turismo no fim de ano

Anúncio foi feito pelo governador Ratinho Junior nas redes sociais

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, o governador do Paraná, Ratinho Junior, anunciou novidades da Viação Garcia no transporte rodoviário do país.

Na publicação, o representante do poder executivo mostra uma nova adesivagem dos ônibus com os dizeres “Visite o Paraná”, com o intuito de promover o turismo neste final de ano.

Mais informações da companhia de transporte podem ser encontradas no link www.viacaogarcia.com.br.

Confira imagens do novo visual dos coletivos:

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte