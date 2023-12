MP pedirá punição à Viação Marechal após empresa recolher veículos sem justificativa

Companhia é responsável por transportar mais de 110 mil passageiros por dia

GUILHERME STRABELLI

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pedirá uma punição à Viação Marechal por ter recolhido os veículos da empresa sem aviso prévio. Segundo o órgão, a ação prejudicou a população do Distrito Federal.

Na semana passada, a Marechal recolheu os veículos sem aviso prévio e só retomou as atividades após o governo do Distrito Federal liberar R$ 50 milhões em crédito suplementar para as empresas do transporte na última sexta-feira, 15 de dezembro.

A empresa é responsável por transportar mais de 110 mil passageiros por dia, o que equivale a 3,3 milhões de pessoa todos os meses.

