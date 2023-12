Ônibus Jungle bus da Volkswagen marca os 30 anos da Volkbus no Brasil

Modelo serviu de inspiração para o programa Caminho da Escola

YURI SENA

A Volkswagen Caminhões e Ônibus, comemora as três décadas de sucessos da família Volksbus, numa trajetória que envolve diversos chassis que marcaram época e inspiram até hoje o transporte de passageiros no Brasil. Entre eles, está o modelo que serviu de base para a VWCO no programa Caminho da Escola: conhecido como jungle bus, o Volksbus 16.180 em sua versão off-road.

“Já em 1993, anos antes da criação do programa Caminho da Escola, a VWCO desenvolvia de forma pioneira essa configuração para estradas não pavimentadas, que consistia basicamente em suspensão reforçada, com chassi mais alto para proteger componentes, com ângulos de entrada e saída acertados para uma operação off-road”, explica Mauro Simões, gerente executivo de Engenharia de Pré-Desenvolvimento da empresa.

Mauro relembra, que com esse projeto nasceu o conceito sob medida para os ônibus Volkswagen. “Este foi nosso segundo modelo e o primeiro chassi feito especialmente para um cliente, fruto de nossa parceria e relacionamento próximo. O frotista operava metade de seu trajeto em estrada de chão, numa rota entre o Distrito Federal e a Bahia, mas não tinha um produto adequado. Nós criamos essa solução e fomos reconhecidos no mercado por isso. Dali em diante, nossa recém-lançada marca Volksbus já se tornou referência de robustez no mercado”, enfatiza.

O modelo chegou a diversos países da América Latina e também da África. Era possível observar unidades em aplicações severas como a de mineração ou mesmo no transporte rural e até mesmo na Amazônia. Quando surgiu o programa Caminho da Escola para fornecer acesso à educação a crianças e adolescentes de todo o país, a Volkswagen já era reconhecida por isso.

“Seguimos assim: como a maior fornecedora de veículos para a iniciativa, com volume que vai superar as 30 mil unidades comercializadas até o fim de 2024. Mas o legado do jungle bus não para por aí. Até hoje, todo novo desenvolvimento de nossos ônibus é pautado no relacionamento próximo com o cliente, ouvindo suas necessidades e as atendendo sob medida, com agilidade e a excelência que são marcas da família Volksbus”, relata Mauro Simões.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte