Em três meses, quase 30 linhas de ônibus são alteradas em Salvador, na Bahia

Objetivo das mudanças foi direcionar população aos 15 pontos do BRT (Bus Rapid Transit)

MICHELLE SOUZA

Em Salvador (BA), nos últimos três meses, o transporte público passou por várias mudanças, entre elas, quase 30 linhas de ônibus sofreram alterações em diversos bairros.

O objetivo de algumas alterações, foi direcionar a população aos 15 pontos do BRT (Bus Rapid Transit) espalhados pela capital baiana. No mês de setembro, cerca de 14 linhas de ônibus sofreram alterações e passaram a ter o ponto final no Shopping da Bahia, integrando com o BRT Rodoviária. Outras três linhas passaram a integrar a Estação Pirajá do BRT, enquanto que 1224 – Arenoso x Pituba passou a ser 1250 – Arenoso x Shopping da Bahia, de onde o usuário também deverá usar a Estação Rodoviária BRT para seguir caminho. Já em outubro, linhas de ônibus dos bairros de Boa Vista de São Caetano, Marechal Rondon e Pirajá também sofreram alterações e direcionamento para o B3.

As reclamações de superlotação do sistema BRT têm sido frequentes na cidade. Outro ponto lembrado pelos passageiros, foi a retirada de algumas linhas e com isso as possibilidades de viagem estão reduzidas.

O secretário municipal da SEMOB (Secretaria Municipal de Mobilidade) Fabrizzio Muller, explicou que não houve redução de frota, e que a lotação dos ônibus é uma realidade comum em qualquer grande cidade, principalmente nos horários de pico. “O que estamos fazendo é uma racionalização da rede integrada de transporte da cidade. Quando a cidade vai crescendo e mudando, ela vai apresentando novas necessidades e o sistema de transporte precisa ser modificado e integrado. Ter o BRT cheio, metrô cheio em horário de pico acontece em qualquer grande capital do mundo. Isso não é diferente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Nova York ou Paris”, ressalta.

Fabrizzio Muller ainda afirma que está sendo feito ajustes operacionais do sistema de transporte público e que, pensando em desafogar o sistema, ônibus maiores começaram a funcionar nas linhas do BRT. “Os ônibus que chegarão até o primeiro semestre [de 2024] são ônibus maiores, com grande capacidade de pessoas e que vão melhorar o conforto do serviço. Esse ônibus vão ser utilizados sobretudo nessas linhas mais carregadas e nos horários de pico”.

O secretário ainda disse que os novos ônibus tem capacidade para transportar mais de 100 pessoas, número que representa 20% a mais do que a frota atual.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte