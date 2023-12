É inviável ter Tarifa Zero nos ônibus de Curitiba em curto prazo, mas ideia não deve ser descartada, aponta relatório da Câmara

De acordo com documento de Comissão, gratuidade deve começar aos poucos, mas atual custeio do sistema tem de ser revisto

ADAMO BAZANI

A Comissão Especial da Tarifa Zero da Câmara Municipal de Curitiba aprovou nesta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, por cinco votos a três, relatório do vereador Bruno Pessuti, que concluiu que, em curto prazo, é inviável que a capital paranaense institua gratuidade total aos passageiros no sistema de ônibus.

Com o colapso do atual modelo de financiamento de transportes coletivos, baseado apenas em tarifas e subsídios complementares, e com a queda de demanda de passageiros durante a pandemia de covid-19, o Brasil todo passou a discutir a Tarifa Zero como forma de garantir a continuação dos serviços e convencer as pessoas a deixar o carro em casa, o que melhoraria o trânsito e diminuiria a poluição.

O Diário do Transporte acompanhou o primeiro dia de tarifa zero aos domingos a todos os passageiros na capital paulista neste domingo (17), quando, segundo a SPTrans (São Paulo Transporte), por causa da gratuidade, o número dos usuários de ônibus subiu 35%.

Mas no caso de Curitiba, o relatório mostrou que ainda nem aos domingos daria em curto prazo instituir a gratuidade total.

As principais dúvidas estão não só em como financiar a Tarifa Zero, mas todo a estrutura necessária para o aumento do número de passageiros, como colocar mais ônibus nas ruas.

A conclusão, no entanto, não exclui a possibilidade de a prefeitura começar a realizar testes para uma implantação gradativa.

A proposta faz parte de um parecer alternativo do vice-relator, Dalton Borba, que teve o apoio dos três vereadores que votaram contra o texto aprovado.

Entretanto, os parlamentares aprovaram a inclusão deste trecho do parecer de Borba no relatório de Pessuti.

Uma das ideias é que os testes para o Tarifa Zero em Curitiba comecem pelas linhas alimentadoras ou de menor movimento.

A gratuidade aos domingos também seria uma das possibilidades de testes, mesmo que gradativa.

Além da isenção total do pagamento da passagem, o documento sugere a ampliação de medidas que possam resultar em redução da tarifa, como a extensão do Bilhete Único de integração nos horários de pico, remunerar as viações por serviços e quilômetro rodado e não por passageiro transportado, além de reunificar o sistema de transportes, novamente unindo a gestão do municipal com a gestão metropolitana.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes