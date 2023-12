Câmara de Curitiba (PR) aprova compra de 70 ônibus elétricos

Texto-base estabelece teto de R$ 317 milhões para aquisição dos veículos

GUILHERME STRABELLI

A Câmara Municipal de Curitiba, capital do Paraná, aprovou o texto-base de um projeto de lei que autoriza a compra de 70 ônibus elétricos para a cidade. Ao todo, a proposta recebeu 25 votos favoráveis e 8 contrários em votação realizada nesta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023.

Segundo o projeto, o teto fixado para a aquisição é de R$ 317 milhões. Além disso, o texto afirma que os veículos serão incorporados ao Fundo de Urbanização de Curitiba (FUC) em 2025, quando a concessão atual do sistema de transporte coletivo deve ser encerrada.

Para a compra dos veículos, a prefeitura pede a inclusão dos artigos 6-A, 6-B e 6-C na lei municipal 12.597/2008, que regulamenta o sistema de transporte coletivo. Em sua justificativa, o Executivo defende que a operação faz parte do processo de neutralizar emissões de carbono até 2050.

“A meta da administração municipal, a médio prazo, até 2030, é que 33% da frota operante do transporte coletivo local deve operar com emissão zero, devendo essa condição alcançar 100% da frota até 2050, alinhado às ações globais de sustentabilidade”, cita a justificativa do projeto de lei.

As emendas à proposta que foram apresentadas pelos vereadores serão discutidas ainda nesta segunda-feira.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte