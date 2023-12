Avenidas Jacu Pêssego e do Estado, recebem mais 28,4 km de Faixa Azul para motos, a partir desta segunda-feira (18)

Segundo a prefeitura, sinalização tem evitado acidentes com mortes

MICHELLE SOUZA

A partir desta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, duas importantes Avenidas de São Paulo vão receber mais 28,4 km de Faixa Azul, que é o espaço dedicado aos motociclistas, que não é obrigatório, nem exclusivo. A Avenida Jacu Pêssego, vai contar com 20,2 km, e do Estado terá 8,2 km de Faixa Azul.

Na Avenida do Estado, a Faixa Azul será entre as ruas dos Patriotas e da Mooca. Já na Jacu Pêssego, as faixas destinadas aos motociclistas estarão presentes em dois techos: entre a Rodovia Ayrton Senna e a rua Américo Sugai, com 5 km, e, entre a rua Zituo Karasawa e o acesso à Santo André, com mais 15,2 km. Nos dois trechos, as faixas vão funcionar nos dois sentidos.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, esse projeto-piloto visa proporcionar melhor distribuição dos veículos, harmonia no trânsito e segurança ao evitar acidentes. Nos quase dois anos de Faixa Azul, não há registro de mortes de motociclistas nos locais em que foi implantada. Com esses dois trechos implantados, São Paulo agora terá 89,1 km.

Em janeiro do ano passado, a Faixa Azul foi implantada nas avenidas 23 de Maio, com 5,5 km, e no eixo Bandeirantes-Afonso D’Escragnolle Taunay, com 17 km, 6 de outubro de 2022, por meio da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), com aval do órgão federal.

Em 2023, no dia 28 de setembro, foi entregue o trecho de 1,8 km entre as avenidas Prestes Maia e a Tiradentes e, em 23 de outubro, a CET implantou mais 2,8 km no Corredor Norte-Sul, entre as avenidas Santos Dumont e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Já no dia 6 de novembro, foram ativados mais 6 km nas avenidas Sumaré e Paulo VI. Em 20 de novembro, a Faixa Azul foi inaugurada na Avenida das Nações Unidas, com 5,8 km, e na Avenida Miguel Yunes, com 4,0 km. No dia 4 de dezembro foram implantados 9,2 km na avenida Brigadeiro Faria Lima, 3,60 km na Zaki Narchi e 5 km na Luiz Dumont Villares.

Todas extensões dos trechos que receberam o projeto também contam com sinalizações verticais: placas de início e término e faixas educativas, além das sinalizações no asfalto. O projeto- piloto visa a maior segurança dos motociclistas que, a partir das ativações dos trechos, devem trafegar entre as faixas 1 e 2.

São três tipos de sinalizações nas vias que são implantadas a Faixa Azul, entenda:

Faixa tracejada ou seccionada: demarca o espaço mais seguro para o tráfego em duas rodas. Os veículos podem cruzar de um lado para outro, usando a seta.

Faixa Azul com preenchimento em “X”: local com intensa mudança de faixa, é implantada próxima ao retorno ou onde acontecem muitos entrelaçamentos. A sinalização em azul também é para alertar sobre a redução da velocidade neste local.

Faixa contínua: informa que não é permitida a mudança de faixa, tanto para motociclistas, quanto para os demais veículos. São implantadas nas aproximações semafóricas e onde a mudança de faixa prejudica a segurança.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte