Acidente com ônibus clandestino no Piauí deixa um morto

Veículo tombou na rodovia PI-245 na tarde desta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023

GUILHERME STRABELLI

Um ônibus tombou na rodovia PI-245, entre as cidades de Itainópolis e Picos, no Piauí, na tarde desta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. O acidente deixou um morto.

O ônibus era clandestino, mas até o momento não há informações sobre a causa do acidente.

A vítima é um homem de 50 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os demais ocupantes do veículo ficaram feridos, sendo socorridos por equipes do Samu das cidades de Picos, Itainópolis e Jaicós.

De acordo com o Hospital Regional Justino Luz, em Picos, oito pessoas deram entrada na unidade, sendo duas mulheres, uma criança e cinco homens.

