Acidente com micro-ônibus na BR-251, em Unaí (MG), deixa uma pessoa morta e 15 ficaram feridas, neste domingo (17)

Motorista disse que perdeu o controle após um dos pneus ter estourado

MICHELLE SOUZA

Um acidente com um micro-ônibus na BR-251, em Unaí, no interior de Minas Gerais, deixou uma passageira morta e 15 pessoas feridas, neste domingo, 17 de dezembro de 2023.

De acordo com a polícia militar, o motorista disse que perdeu o controle da direção depois que o pneu traseiro do micro-ônibus estourou, o veículo saiu da pista e capotou às margens da rodovia. Eles tinham saído de Riachinho (MG) para transportar um grupo de candidatos para uma prova de concurso em Unaí. O acidente aconteceu quando eles retornavam pra casa. O micro-ônibus pertence à prefeitura de Riachinho.

O motorista contou que no momento em que o veículo capotou, ele e uma passageira, identificada como Janaína Vieira dos Reis, de 29 anos, foram arremessados para fora do veículo. Ele sofreu escoriações e ela não resistiu aos ferimentos, morreu no local do acidente. Uma outra pessoa foi socorrida em estado grave e inconsciente. Já os outros passageiros sofreram ferimentos leves e se queixavam de dores.

Samu, Corpo de Bombeiros e em uma ambulância da Prefeitura de Natalândia (MG) ajudaram no socorro às vítimas. Elas foram levadas para o pronto atendimento de Unaí.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e as causas do acidente serão investigadas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte