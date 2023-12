Viagens do transporte coletivo em Belo Horizonte (MG) crescem 10%

Ao todo, 211 linhas foram contempladas com ampliação nas viagens

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerias, contabiliza 23.985 viagens diárias realizadas pelo transporte coletivo durante os dias úteis. Isso representa um crescimento de 10%. A marca anterior era de 21,7 mil viagens por dia.

Desde julho, foram acrescidas 1.791 viagens ao sistema convencional, sendo 1.176 nos dias úteis e 615 nos fins de semana, incluindo feriados. Ao todo, 211 linhas, o que corresponde a 74% do total, foram contempladas com acréscimos.

A marca atingida supera a determinação da Lei 11.458/23, que trata da renovação da frota com 420 ônibus equipados com ar-condicionado, suspensão a ar e veículos com menores poluentes.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte