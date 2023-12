SPTrans altera temporariamente itinerário de três linhas a partir desta segunda (18)

Alterações entram em vigor a partir das 7h e afetarão trajetos na Zona Norte da capital

GUILHERME STRABELLI

A SPTrans (São Paulo Transporte), empresa responsável pelo gerenciamento dos ônibus na capital paulista, informou que três linhas do sistema serão desviadas temporariamente a partir desta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023.

De acordo com a empresa, as linhas afetadas serão: 118Y/10 (Lauzane Paulista-Lapa), 128Y/10 (Jardim Peri Alto-Lapa) e 297A/10 (Vila Santa Maria – Metrô Barra Funda). As alterações serão feitas por causa de interferência viária na Rua Jacofér, entre as ruas Domingos Marchetti e Francisco Rodrigues Nunes

Confira as alterações:

118Y/10 Lauzane Paulista – Lapa

Ida: sem alteração.

sem alteração. Volta: normal até a Rua Dr. Freire Cisneiro, Rua Maestro Gabriel Migliori, Avenida Nossa Sra. do O, Praça Francisco D’Auria, prosseguindo normal.

128Y/10 Jardim Peri Alto – Lapa

Ida: sem alteração.

sem alteração. Volta: normal até a Rua Dr. Freire Cisneiro, Rua Maestro Gabriel Migliori, Avenida Nossa Sra. do O, Praça Francisco D’Auria, prosseguindo normal.

297A/10 Vila Santa Maria – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração .

sem alteração Volta: normal até a Rua Francisco Rodrigues Nunes, Rua Maestro Gabriel Migliori, Avenida Nossa Sra. do O, Praça Francisco D’Auria, prosseguindo normal.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte