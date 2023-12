Mobi-Rio altera trajeto da linha 14 do BRT no Rio de Janeiro, a partir desta segunda (18)

Partidas serão feitas no Terminal Recreio, na plataforma B2

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Mobi-Rio anunciou pelas redes sociais que a operação de uma linha do sistema BRT do Rio de Janeiro sofrerá mudança no trajeto.

A partir desta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, a linha 14 – Recreio x Paciência (Semidireto) passa a realizar a partida no Terminal Recreio, na plataforma B2.

Os coletivos da linha 14 atendem os seguintes pontos: Terminal Recreio, Salvador Allende, Gláucio Gil, Recreio Shop., Curral Falso, Cesarão I, Cesarão II, Cesarão III, Vila Paciência, Três Pontes, Cesarinho, 31 de Outubro e Santa Eugênia.

Vinícius de Oliveira para o Diário do Transporte