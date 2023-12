Maceió (AL) lidera ranking de tarifas de ônibus mais baratas entre capitais

Embarque nos coletivos urbanos custa R$ 3,49 na capital alagoana, contra R$ 4,58 da média nacional

GUILHERME STRABELLI

A cidade de Maceió, em Alagoas, lidera o ranking de capitais brasileiras com passagens mais baratas para os usuários do transporte público.

Na capital alagoana, o embarque nos coletivos urbanos custa R$ 3,49 com o cartão Vamu Cidadão. Por sua vez, a média nacional da tarifa nas capitais é de R$ 4,58.

Considerando 20 embarques mensais, com ida e volta para casa em dias úteis, um usuário compromete 10,5% do salário mínimo vigente (R$ 1.320) com gastos de transporte público.

A prefeitura atribui o baixo preço às iniciativas da gestão através do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito (DMTT). A prefeitura atualmente paga um subsídio no valor de R$ 5 milhões. Segundo a gestão, sem o subsídio, a tarifa pública custaria R$6,50.

Além da tarifa mais barata entre as capitais, os cidadãos de Maceió podem usufruir do programa Domingo É Livre, que permite embarques gratuitos aos domingos. Segundo a prefeitura, foram contabilizados 2.181.138 milhões de usos entre janeiro e novembro.

Além disso, estudantes têm Passe Livre desde 2021, com a prefeitura garantindo 44 embarques mensais para deslocamento às instituições públicas e privadas de todos os níveis de ensino.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte