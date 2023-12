Incêndio atinge garagem de ônibus em Paranavaí (PR) na manhã deste domingo (17)

Local pertence à Viação Cidade Paranavaí (VCP), responsável pelo transporte público na cidade

GUILHERME STRABELLI

Um incêndio atingiu uma garagem de ônibus na cidade de Paranavaí, no noroeste do Paraná. O episódio aconteceu no fim da manhã deste domingo, 17 de dezembro de 2023.

O local pertence à Viação Cidade Paranavaí (VCP), responsável pelo transporte público da cidade de quase 90 mil habitantes.

As informações iniciais do Corpo de Bombeiros apontavam que pelo menos três veículos foram atingidos pelas chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido durante o incêndio.

Os agentes do Corpo de Bombeiros seguem atuando no local para realizar o rescaldo e avaliar o prejuízo à instalação. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

O Diário do Transporte entrou em contato com a VCP, mas não obteve retorno.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte