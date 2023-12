BYD inaugura laboratório para estudar ciclo de produção de placas para energia solar

Espaço custou R$ 6 milhões e integra a planta de Campinas (SP); BYD também anunciou a criação de um centro de serviços para dar assistência às operações que usam baterias da marca e que dará início à comercialização de carregadores rápidos para veículos eletrificados

ADAMO BAZANI

A BYD anunciou que inaugurou na planta de Campinas (SP) um laboratório de estudos do ciclo de produção de placas para energia solar (módulos fotovoltaicos).

De acordo com a empresa chinesa, que já produz chassis de ônibus elétricos na cidade e estas placas, os investimentos foram de R$ 6 milhões e integram um pacote de R$ 65 milhões para Pesquisa e Desenvolvimento no setor de energia solar no Brasil.

Ainda segundo a companhia, será o primeiro laboratório da América Latina a estudar todo o ciclo da produção dos módulos fotovoltaicos desde o beneficiamento do minério de silício – principal matéria prima.

Diante das limitações e altos investimentos na ampliação de infraestrutura de redes de distribuição de energia elétrica, um dos fatores que têm impedido, por exemplo, o avanço da frota de ônibus elétricos na cidade de São Paulo, futuramente, a expansão da geração de eletricidade por meio de energia solar é vista como uma das opções para minimizar o problema.

Segundo o gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da BYD Energia, Rodrigo Garcia, em nota, o Brasil está entre os maiores exportadores de silício do mundo.

“Essa iniciativa só comprova que o Brasil tem o potencial de ser autossuficiente na produção de módulos fotovoltaicos, pois foi o 3° maior exportador de silício do mundo em 2022. O nosso objetivo é estimular e fortalecer a produção em território nacional, com pesquisa e desenvolvimento diretos do Brasil”

A BYD também anunciou a criação de um centro de serviços para dar assistência às operações que usam baterias da marca e que dará início à comercialização de carregadores rápidos para veículos eletrificados.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes