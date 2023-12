Transcal, da Grande Porto Alegre (RS), conclui renovação de frota com veículos Euro 6

Empresa que atua no transporte metropolitano adquiriu dez ônibus em 2023 e deve continuar renovações

ÁDAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

A Transcal, operadora do transporte metropolitano na Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conclui neste sábado, 16 de dezembro de 2023, o plano de renovação de frota para 2023. São dez ônibus com chassis Mercedes-Benz OF1721 e motor com tecnologia Euro 6, obrigatória no Brasil para veículos diesel zero Km desde janeiro deste ano.

Os veículos Euro 6 podem reduzir as emissões de poluentes em até 75%, em média, na comparação com a tecnologia anterior Euro 5.

Com carroceria Caio Apache Vip, os ônibus contém itens de segurança e conforto como ar-condicionado, suspensão a ar, vidros com proteção para raios UV e tomadas USB para carregamento de dispositivos móveis.

A Transcal pretende continuar, em 2024, o plano de renovação de frota na região metropolitana de Porto Alegre, sistema gerenciado pela Metroplan, do governo do estado.

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes